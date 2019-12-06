الداخلية: ضبط كمية من مخدر "الشابو" خلال بيعها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم كمية من مخدر "الشابو" بقصد الإتجار.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج، فى حملة أمنية من ضبط شخصين (عاملين - مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج ) .. وبحوزتهما ( عدد 25 لفافه لمخدر الشابو وزنت 25 جرام ، مبلغ مالى قدره 2000 جنيهاً ، عدد 2 هاتف محمول ) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

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ويعد مخدر"كريستال ميث" المعروف بـ"الشابو" أحد أنواع المخدرات التي دخلت السوق المصري في السنوات الأخيرة، ويتعرض متعاطيه لخطر الإصابة بأمراض عديدة تؤدي إلى الوفاة.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة جرجا من ضبط أحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة المركز ) وبحوزته ( عدد 23 لفافة لمخدر الشابو وزنت 300 جرام ، مبلغ مالى قدره 3150 جنيهاً ، ميزان حساس ، هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه والميزان لتجزئة المواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية