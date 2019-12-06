أصيبت بغيبوبة سكر.. الحماية المدنية تنقذ مسنة تعرضت لوعكة صحية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجح ضباط الحماية المدنية ببنى سويف من إنقاذ حياة مُسنة عقب إصابتها بغيبوبة سكر أثناء تواجدها بمفردها بمكسنها.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليو الجمعة، إنه فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.. وفور تلقى إدارة شرطة النجدة (بمديرية أمن بنى سويف) بلاغاً من أحد المواطنين بإصابة خالته (ربة منزل – سن 73 – مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف) بغيبوبة سكر حال تواجدها بمفردها داخل مسكنها ، ولم يتمكن من الدخول لإنقاذها.

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وتابعت الوزارة في بيانها؛ تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف ، حيث قامت القوات بالصعود إلى سطح العقار المشار إليه ، والنزول إلى شرفة الشقة، وتبين وجود السيدة فى حالة إعياء.. حيث تم إفاقتها جزئياً وإصطحابها سريعاً بسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطنين وأهلية السيدة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.