أخبار مصر | محافظ الجيزة: تطوير ترعة المريوطية بتكلفة 200 مليون جنيه تقريبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: تطوير ترعة المريوطية بتكلفة 200 مليون جنيه تقريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم البدء في أعمال تدبيش تطوير جسر ترعة المريوطية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه تقريبًا، حيث سيتم تغطية مساحة ٢٠٠ م٣ من الترعة لإنشاء موقف لسيارات السرفيس وتدبيش جسر الترعة وتطويره بطول ٣ كم بداية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري، لما للطريق من أهمية كبيرة في الارتقاء بالمنطقة وإظهارها بشكل حضاري بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن إضافة إلي أنه يعد محور مروري رئيسي للمزارات السياحي‪ .‬

وأضاف أن الدولة تضخ مبالغ مالية ضخمة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، إلى جانب أن المحافظة تسعى بكافة أجهزتها وما إتيح لها من إمكانيات للعمل علي راحة المواطن والتيسير عليه في الحصول على الخدمات المقدمة إليه، مؤكداً أن المحافظة تسعى إلى توفير قطع أراضي فضاء لإقامة مدارس عليها للحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول‪ .‬

ووجه راشد، رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، بضرورة التعامل مع مشاكل المواطنين بكل حزم والعمل على وضع الحلول الجذرية لها في حينها‪ .‬

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الدوري الذي يعقده مع أعضاء مجلس النواب للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومناقشة المعوقات التي تواجههم للعمل على حلها‪ ‬وذلك بحضور الاستاذ إبراهيم الشهابي والأستاذة هند عبد الحليم نائبي المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والنائب حمدي السيسي والنائب إيهاب غطاطي والنائب محمد علي والنائب أحمد سميح والنائب جمال عقبي والنائب إبراهيم حمودة والنائب عصام إدريس والنائب أيمن أبو العلا أعضاء مجلس النواب عن دوائر الهرم والطالبية وأبو النمرس والحوامدية ومدينة الواحات البحرية وأكتوبر .

وأضاف راشد خلال اللقاء أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة والنهوض بالخدمات الموجودة بها‪ . ‬مضيفآ بأن الفترة القادمة ستشهد مناطق كفر غطاطي ومنشأة الكباري أعمال رصف وتطوير لم تشهده في السنوات الماضي‪ .‬

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وخلال اللقاء منح المحافظ الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي مهلة للإنتهاء من مشاريع الصرف الصحي بشارعي عثمان محرم والثلاثيني حتي تتمكن المحافظة من البدء في أعمال الرصف والتطوير للشارعين‪.

ولفت إلى أنه تم ضخ 3,8 مليون جنية لرصف الشوارع المحيطة بمنطقة أبو الهول بحي الهرم موجها مدير مديرية الطرق بتكليف شركة الرصف المنفذة بالبدء في الأعمال فور الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي‪،مشددآ علي ضرورة الإنتهاء من الدراسات اللازمة لتطوير منطقة مصرف الإخلاص ودعم المنطقة بخدمة الصرف الصحي إضافة إلي ضرورة الإنتهاء من مشاريع الصرف الصحي الموجودة بالواحات البحرية وقري أم خنان والشيخ عتمان ومنيل شيحة وطموه وزاوية أبو مسلم ونزلة الأشقر بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية‪ .‬

وأشار، إلى أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على تسرب المياه بنفق مشاة منيل شيحة بالتنسيق مع شركات المرافق، موجها رئيس مدينة أبو النمرس بسرعة الانتهاء من تقرير اللجنة النهائي لحل مشكلة تسرب المياه بشكل جذري‪ .‬

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الجيزة وحي الهرم بالمتابعة الجادة لشركة الغاز للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لمناطق الشوربجي وكفر الجبل لإدراج المناطق ضمن الخطط المستقبلية للتطوير في اطار النهوض بالمناطق العشوائية.

‪ وأكد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة حملاتهم والتصدي بكل حزم لمخالفات المباني والاشغالات والمتعدين علي الطريق العام إضافة إلى المتابعة اليومية لاعمال النظافة وعدم السماح بوجود تجمعات للقمامة‪ .‬