مصر | عاجل.. شرطة ميناء الإسكندرية البحري تنقذ المصريين من كارثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شرطة ميناء الإسكندرية البحري تنقذ المصريين من كارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها (مشروبات) داخل إحدى الحاويات، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة إلى داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية، لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر، وقدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المُستحقة عليها مبلغ، خمسة ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.