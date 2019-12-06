مصر | ضبط تشكيل عصابي بحوزته 13 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بحوزته 13 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة، من ضبط شخصين عاطلين، مقيمان بدائرة المركز، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية عن طريق المغافلة، وإعادة بيعها مرة أخرى بعد تغيير معالمها وتقاسم حصيلة البيع فيما بينهما متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وضبط بحوزتهما، عدد 2 بندقية خرطوش عيار 12مم، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى والسلاح المستخدم للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.. كما ضبط بحوزتهما، عدد 13 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

