مصر | خلال يوم.. ضبط 248 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال يوم.. ضبط 248 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 201 قطعة سلاح ناري، بحوزة 178 متهما، وذلك على النحو التالي:



17 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

34 بندقية خرطوش.

14 طبنجة.

135 فرد محلي.

202 طلقة مختلفة الأعيرة.

20 خزينة متنوعة.

212 قطعة سلاح أبيض.

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في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (82931) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

340 حكم جناية.

23233 حكم حبس جزئي.

4649 حكم حبس مستأنف.

43206 حكم غرامة.

11503 حكم مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 248 قضية مخدرات بحوزة 270 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 18،920 كيلو جرام

كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،052 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،625 كيلو جرام

كمية من مخدر الشابو وزنت 190 جراما

كمية من مخدر الكيتامين وزنت 160 جراما

كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما

كمية من مخدر البودرة وزنت 30 جراما

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2،150 كيلو جرام

كمية من مخدر الفودو وزنت 390 جراما

عدد 11373 قرصا مخدرا.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 8 متهمين، ارتكبوا 19 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط 61 متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 22 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 250 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 7 سيارات

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 29651 مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص 100 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.