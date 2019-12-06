شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 36 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، اجتماعاً اليوم الجمعة مع قيادات وأئمة الأوقاف بالدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال وزير الأوقاف، خلال اللقاء إن الفريضة الغائبة في هذا العصر هي العمل والبناء والإتقان، وهذا هو الجهاد الحقيقي، وما تقوم به الدولة الآن هو الأخذ بالأسباب عن طريق إنشاء مشروعات قومية تكون الدرع الحصين للدولة اقتصاديا وعسكريا.

وأضاف وزير الأوقاف أنه لن يحترم أحد دينك ما لم تتفوق في أمور دنياك، فإن تفوقت في أمور دنياك احترم الناس أمور دينك ودنياك، لافتاً إلى أن الأخذ بالأسباب هي قضية في عمق الدين .

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وتوجه وزير الأوقاف بالتهنئة لمحافظ الدقهلية على ثقة القيادة السياسية ومعربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لصالح المحافظة وأهلها.

وافتتحت وزارة الأوقاف ستة مساجد بمحافظة الدقهلية، بعد إحلالها وتجديدها، وهي: المسجد الكبير بقرية شبراويش – مركز أجا، مسجد الرحمة – عزبة الكونت – منية النصر، المسجد الكبير – قرية الموافي – بلقاس، المسجد القديم – الديرس – مركز أجا، مسجد عمرو بن العاص – قرية نوسا الغيط – أجا، مسجد النويرة – مركز أجا .

فيما أعلنت وزارة الأوقاف ترجمة خطبة الجمعة حول موضوع (من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب) إلى 18 لغة، حيث تناول أئمة المساجد الحديث عن سنن الله الكونية وقوانينه التي تحكمه، والقواعد التي تسيّر حركته، فلا يتقدم لا حق على سابق، ولا يتأخر سابق عن لاحق، قال تعالى: {لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} ولقد جعل الله (عز وجل) هذه السنن ميزانًا يضبط قواعد الحياة، ويتحقق به إعمار الأرض، والحفاظ عليها الذي هو غاية من غايات الخلق، حيث يقول سبحانه: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، وأن من سنن الله تعالى الكونية: إجراء المسببات على الأسباب، فإذا وجدت الأسباب تحققت النتائج، وهذا قانون عام محكم، يجري على الكون كله، في كل زمان ومكان، فلكل شيء سببه .

وفي سياق متصل، اعتمد وزير الأوقاف 36 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة على مستوى الجمهورية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، على أن يتم التواصل مع القطاع الديني لإتمام الإجراءات اللازمة لممارسة مهام عملهم.