شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: زيارة الوفد البرلمانى لجنوب السودان رسالة دعم ومؤازرة للأشقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، أن زيارة الوفد البرلماني الحالية لجنوب السودان هي رسالة دعم ومؤازرة من الشعب المصري لشعب جنوب السودان الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة، واستكمالاً لجهود تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين.

وقال «عبدالعال» خلال لقائه والوفد المرافق اليوم الجمعة، في جوبا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان السيدة أووت أشويل- إن القيادة السياسية وجميع المستويات الأخرى حريصة على استكمال تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لإنجاح اتفاق السلام بما يحقق الرخاء

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والتنمية للشعب في جنوب السودان.

ولفت إلى أن مصر تسعى جاهدة إلى تعزيز التعاون الثنائي مع جنوب السودان في المجالات كافة، مشيراً إلى أنه في مجال التعليم فإن مصر تقدم حوالي عددا من المنح الدراسية والتدريبة لطلبة جنوب السودان كل عام للدراسة في مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، للتعليم ولإعداد الكوادر وتأهيل الشباب في مختلف المجالات.

وأضاف: أن مصر تسعى إلى تشغيل فرع جامعة الأسكندرية في مدينة تونج بولاية واراب، فضلاً عن التعاون الجاري لإعداد مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية لطلبة المدارس الجنوب سودانية وطباعة هذه الكتب.