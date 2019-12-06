شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: جو بايدن يهاجم ناخبا انتقد سنه.. ويصفه بالكاذب اللعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل مشادة حدثت بين المرشح الديمقراطى فى سباق البيت الأبيض 2020، وأحد الناخبين فى أحد الأنشطة الخاصة بالحملة الانتخابية فى أيوا، والتى وصف فيها بايدن الرجل بالكاذب اللعين، وبدا أنه يصفه بالسمين، وهو ما دفع المحافظون إلى استغلال الواقعة للهجوم على نائب الرئيس السابق.

وكان الرجل الجالس بين الجمهور قد أخذ الميكروفون ووصف نفسه بأنه مزارع متقاعد يبلغ من العمر 84 عاما، ثم جادل بأن بايدن عجوز للغاية لكى يصبح رئيسا، وضغط عليه فيما يتعلق بنشاط ابنه التجارى فى أوكرانيا، وقال إنه أرسل نجله هانتر إلى البلاد للعمل مع شركة طاقة.

ويأتى هذا فى الوقت الذى ينظر فيه مجلس النواب الأمريكى فى محاولات عزل ترامب بسبب تعاملاته مع أوكرانيا ومزاعم تعليقه المساعدات العسكرية للبلاد لحين إجراء تحقيق بشأن بايدن للاستفادة سياسيا فى الانتخابات.

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وقال الرجل : "لقد أرسلت نجلك إلى هناك من أجل أن يكون قادر على الوصول إلى الرئيس أو أنك كنت تبيع الوصول إلى الرئيس تماما مثلما يفعل ترامب".

ورد بايدن سريعا وقال "أنت كاذب لعين أيها الرجل، هذا غير حقيقى. ونفى بايدن أنه هو أو نجله فى اشترك فى أى نشاط فاسد فى أوكرانيا، أخبر الناخب بأن تكون كلماته صحيحة. وهاجم بايدن الرجل لحديثه عن سنه، وقال إنه لا يقضى وقته جالسا..وتابع قائلا: أنت تريد أن تتحقق من الشكل يا رجل، لنقم بتمارين معا، دعنا نجرى، دعنا نفعل ما تريده،دعنا نجرى اختبار ذكاء حسنا"، وهو ما قوبل بالتصفيق من الجمهور.

ومع استمرار المشادة، بدا أن بايدن يقول للناخب "انظر، سمين". وزعمت حملة بايدن أنه قال كلمة Fact التى تعنى الحقيقة، وليس Fat التى تعنى سمين.