شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منزل من السكان لانهيار سقف به فى المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخلى حى غرب المنصورة، سكان منزل مكون من أربعة طوابق بعد انهيار سقف الدور الثاني على الدور الأول.

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تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سقف الدور الثانى على الدور الأول بمنزل بشارع عبد السلام عارف أمام مطعم الشال بشارع بسيوني التابع لحى غرب المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العقار مكون من أربعة طوابق وسقوط سقف الدور الثاني على الدور الأول دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم التواصل مع مدير الأزمات بحي غرب المنصورة، وتم إخلاء العقار من السكان واخذ تعهد على صاحبة العقار، وتدعي زينب عطية إبراهيم لحين عرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم عمل كردون حول العقار.