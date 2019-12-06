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شكرا لقرائتكم خبر عن صدور الكتاب الأول من سلسلة "ملتقى الإيسيسكو الثقافي" والان مع تفاصيل الخبر
يقع الإصدار في 42 صفحة من القطع الصغير، ويتضمن تقديماً للقاء، وكلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو؛ ومحاضرة الدكتور عباس الجراري، ونبذة تعريفية من سيرة المُحاضر، إضافة إلى التعقيبات والأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة، مع صور توثيقية من هذا اللقاء الأول.
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