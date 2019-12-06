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صدور الكتاب الأول من سلسلة "ملتقى الإيسيسكو الثقافي"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) كتابا جديدا في سلسلة اللقاءات الثقافية والفكرية الدورية التي يحتضنها "ملتقى الإيسيسكو الثقافي". ويتضمن الإصدار الجديد وقائع اللقاء الأول للملتقى، الذي كان قد استضاف الدكتور عباس الجراري، عميد الأدب المغربي وأحد رجالات الدولة والثقافة والفكر البارزين، في محاضرة بعنوان "التحديات الثقافية المستقبلية في العالم الإسلامي"، يوم الثلاثاء 22 من أكتوبر 2019 بمقر الإيسيسكو في الرباط.

 

يقع الإصدار في 42 صفحة من القطع الصغير، ويتضمن تقديماً للقاء، وكلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو؛ ومحاضرة الدكتور عباس الجراري، ونبذة تعريفية من سيرة المُحاضر، إضافة إلى التعقيبات والأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة، مع صور توثيقية من هذا اللقاء الأول.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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