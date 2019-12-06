"القوى العاملة" تتابع إجراءات عودة جثمان مصرى توفى فى حادث قطار بإيطاليا

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وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بناءً علي توجيهات الوزير في هذا الخصوص، يجري متابعة عودة جثمان المتوفي مع المستشار العمالي عزت عمران ، الذي أفاد أن المتوفي من مواليد 15 نوفمبر 1967بمحافظة المنوفية شبين الكوم، وتوفي أثر حادث قطار بمنطقة روتسانو - ميلانو أثناء عودته من عمله بأحد أفران صناعة الخبز، وقد تم التواصل مع زوجة المواطن المتوفي والمقيمة في بميلانو ، حيث تم ابلاغها خالص عزاء وزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.
وأكد المستشار العمالي لزوجة المتوفي أن مكتب التمثيل العمالي يتابع عن كثب إجراءات عودة الجثمان لأرض الوطن، وكذلك المستحقات المالية للأسرة مع صاحب العمل ، فضلا عن مستحقاته التأمينية لدي هيئة التأمينات الإيطالية.
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