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"القوى العاملة" تتابع إجراءات عودة جثمان مصرى توفى فى حادث قطار بإيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات عودة جثمان المواطن المصري "كمال.م.ح" إلي أرض الوطن ، والذي توفي في 3 ديسمبر الجاري ، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية لدي صاحب العمل , والتأمينية لدي هيئة التأمينات الايطالية.

 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بناءً علي توجيهات الوزير في هذا الخصوص، يجري متابعة عودة جثمان المتوفي مع المستشار العمالي عزت عمران ، الذي أفاد أن المتوفي من مواليد 15 نوفمبر 1967بمحافظة المنوفية شبين الكوم، وتوفي أثر حادث قطار بمنطقة روتسانو - ميلانو أثناء عودته من عمله بأحد أفران صناعة الخبز، وقد تم التواصل مع زوجة المواطن المتوفي والمقيمة في بميلانو ، حيث تم ابلاغها خالص عزاء وزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.

 

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وأكد المستشار العمالي لزوجة المتوفي أن مكتب التمثيل العمالي يتابع عن كثب إجراءات عودة الجثمان لأرض الوطن، وكذلك المستحقات المالية للأسرة مع صاحب العمل ، فضلا عن مستحقاته التأمينية لدي هيئة التأمينات الإيطالية.

 

 

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