شكرا لقرائتكم خبر عن ومنين نروح شارع المواردى منين.. بعد نقل سوق قصر العينى للأدوات الطبية والان مع تفاصيل الخبر
- يوجد السوق بميدان أبو الريش بالسيدة زينب بجوار محطة مترو السيدة زينب حيث يمكن الوصول اليه عن طريق المترو.
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- يتواجد بجوار السوق موقف سيرفيس حيث يمكن الوصول الى السوق من أكثر من مكان عن طريق الموقف.
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- السوق قريب من مسجد السيدة زينب نهاية شارع السد ويمر من أمامه كوبرى ابو الريش.
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- يتواجد بالقرب من السوق ميدان زين العابدين ومستشفى 53753 ويمكن الوصول اليه من كورنيش النيل.
وكانت المحافظة أعلنت عن نقل محلات الأدوات الطبية بالكامل من شارع القصر العنيي وتغيير النشاط حتي يعود المظهر الجمالي لشارع القصر العنيى، واسترجاع القاهرة الفاطمية خالية من الضوضاء والإشغالات.
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