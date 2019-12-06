ومنين نروح شارع المواردى منين.. بعد نقل سوق قصر العينى للأدوات الطبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة عن بدء إجراءات نقل محال الأدوات الطبية الموجودة بشارع القصر العينى، بسوق المواردى بالسيدة زينب. ويوضح الخليج 365 طرق الوصول لسوق المواردى بالسيدة زينب. Advertisements يوجد السوق بميدان أبو الريش بالسيدة زينب بجوار محطة مترو السيدة زينب حيث يمكن الوصول اليه عن طريق المترو. يتواجد بجوار السوق موقف سيرفيس حيث يمكن الوصول الى السوق من أكثر من مكان عن طريق الموقف. السوق قريب من مسجد السيدة زينب نهاية شارع السد ويمر من أمامه كوبرى ابو الريش. يتواجد بالقرب من السوق ميدان زين العابدين ومستشفى 53753 ويمكن الوصول اليه من كورنيش النيل. وكانت المحافظة أعلنت عن نقل محلات الأدوات الطبية بالكامل من شارع القصر العنيي وتغيير النشاط حتي يعود المظهر الجمالي لشارع القصر العنيى، واسترجاع القاهرة الفاطمية خالية من الضوضاء والإشغالات.

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