شكرا لقرائتكم خبر عن المعمل المركزي بـ"مياه سوهاج" يحصل على "الأيزو" للعام الثاني على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد بدرى محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف ‏الصحي بسوهاج، أن المعمل المركزي لمياه الشرب بالشركة حصل على شهادة ‏الاعتماد الدولية للجودة"الأيزو" رقم 17025 للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد إجراء هيئة "الإيجاك" ‏الاختبارات اللازمة لاعتماد 59 عنصراً، للتأكد من جودة المياه المنتجة بمحطات وشبكات ‏مياه الشرب.‏



وقال المهندس محمد بدري محمد: يضم المعمل المركزي لمياه الشرب معمل العناصر العضوية، والذي يقوم ‏بقياس المبيدات والمواد العضوية، ومعمل العناصر غير العضوية، لقياس العناصر الثقيلة والفلزات ‏وبعض العناصر الأخرى، كما أن المعمل المركزي يضم جهاز بلازما الحث المزدوج(‏I.C.P‏)، ‏لقياس العناصر الثقيلة، وجهازى التحليل الغازي الكروماتوجرافي الكتلي والعادي ‏‏(‏GC/MS – GC/µECD‏)، لقياس المركبات العضوية، وعدد من الأجهزة المساعدة ‏وملحقات التشغيل لتحليل العديد من المؤشرات العضوية وغير العضوية لعينات مياه ‏الشرب، طبقاً للقرارات الوزارية، لتوفير كوب مياه نظيف ‏للمواطنين بسوهاج.