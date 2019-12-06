شكرا لقرائتكم خبر عن سأدعم سياحة مصر.. إبراهيم بهزاد يدعو لزيارة القاهرة من أمام الأهرامات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، جولاته فى القاهرة خلال زيارته الحالية لمصر التى اعتاد على زيارتها بشكل دورى خلال فترات متقاربة من العام، حيث يزور المدون الإماراتى الشهير محافظات مختلفة فى مصر على مدار العام، ويلتقط الصور والفيديو للترويج للسياحة فى مصر تحت هاشتاج ثابت هو "سأدعم سياحة مصر".

المدون الإماراتى دائم الترويج للسياحة المصرية عبر صفحاته المختلفة على السوشيال ميديا، وأمام دعواته المتتالية وإبرازه لجمال المعالم السياحية فى مختلف محافظات مصر يستجيب له كثيرون من أنحاء الوطن العربى، وفى هذا الصدد، أعلن إبراهيم بهزاد عن استمرار لرحلته الحالية لمصر عبر مقاطع فيديو التقطها أمام أهرامات الجيزة.

التقط إبراهيم بهزاد وأحد أصدقائه، مقاطع فيديو متنوعة لمنطقة الأهرامات خلال زيارته اليوم الجمعة، والتى يبرز من خلالها الإقبال الكثيف من قبل المصريين والسياح الأجانب على منطقة أهرامات الجيزة، وقال فى أحد مقاطع الفيديو "ما شاء الله اليوم الأهرامات زحمة"، وأضاف فى فيديو آخر "اليوم نلتقى بمنطقة الأهرامات.. سأدعم سياحة مصر وتحيا مصر".

Advertisements

ويشار إلى أن المدون الإماراتى الشهير إبراهيم بهزاد، لا يقتصر دوره فى التعبير عن حبه ودعمه لمصر على الترويج للسياحة فقط، بل يعمل أيضًا على رصد وفضح مؤامرات الإخوان وقناة الجزيرة القطرية التى تسعى لهدم والاستقرار والأمان فى مصر، وفى أحد رسائله الشهر الماضى لانتقاد قناة الجزيرة، قال "هناك حرب إعلامية خبيثة وأخرى ممنهجة فى وسائل التواصل الاجتماعى عبر التنظيم الدولى للإخوان ووسائل إعلامهم فى تركيا وقطر عملت ضد أمن و استقرار مصر، والنتيجة وقوف الشعب المصرى فى صف واحد خلف قيادته و مع استقرار وطنه و إفشال مخططات الشر".

وأضاف إبراهيم بهزاد – آنذاك – أن "الإخوان ومن يتبع فكرهم لا يحق لهم الكلام بتاتاً عن توحيد الصف الذى عملوا على تقسيمه بسبب حزبيتهم لتنظيمهم سيء الذكر على حساب أوطانهم وعملوا على نشر الفتن و إثارة الأوضاع باسم ثورات الربيع العربى".