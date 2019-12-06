شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم الدورة الأولى لفعاليات أولمبياد الألكسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اللجنة الدورة الأولى من فعاليات "أولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربى فى منهجيات البحث العلمي" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) خلال الفترة من 3 – 6 ديسمبر الجارى، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى، واللجان الوطنية العربية للتربية والعلوم والثقافة بالوطن العربى، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

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وخلال الفعاليات، أكدت الدكتور غادة عبد البارى بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الجمعة ،أهمية البحث العلمى التطبيقى لخدمة أهداف التنمية المستدامة فى مصر، وخدمة الشعوب العربية، مشيرة إلى مشاركة 8 فرق من الدول العربية فى فعاليات الأولمبياد هى: (الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، اليمن)، فضلاً عن فريقين مصريين بعدد 6 طلاب من عمر 13 إلى 15 سنة من جامعة الطفل بجامعات (القاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الزقازيق، السويس، الدلتا، بنى سويف).

وتهدف هذه الأولمبياد إلى توطيد وترسيخ التعاون بين الوزارات والمؤسسات التربوية والتعليمية، فضلا عن نشر ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات العمل الجماعي، وكذا تبادل الخبرات والتعاون فى مجالات البحث العلمى، والقدرة على حل المشكلات اليومية التى تواجههم من خلال التفكير العلمي السليم.