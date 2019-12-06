شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

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