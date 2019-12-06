شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه بمركز الحياة البرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين بإطلاق أول نسر من نوع «Griffon Vulture» تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة، وبمشاركة المجتمع المحلي وحراس البيئة والشباب، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمي في حماية وصون التنوع البيولوجي والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.

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وكان قد تم العثور على النسر المذكور بمنطقة الخروم على الحد الشرقي لمحمية سانت كاترين في حالة انهاك شديدة مما أدى به إلى عدم القدرة على الطيران ومواصلة رحلته والحياة في بيئته الطبيعية، حيث تم توفير الرعاية البيطرية له وعلاجة من قبل طبيب بيطري متخصص لمدة 10 أيام متواصلة حتى تمكن من استعادة قدرته على الطيران وتمت إعادة إطلاقه إلى بيئته الطبيعية .

وفي مفاجأة تعكس قيمة الحياة البرية عاد النسر إلى المكان الذي تم علاجه به مرة أخرى كما لو كان يقدم الشكر والعرفان لمساعدته وعلاجه. وتقوم الوزارة بإعداد قصة مصورة حول هذا النسر ضمن استراتيجيتها لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وخاصة مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر .

وأقامت وزارة البيئة أول مركز لانقاذ الحياة البرية خلال موسم الهجرة الحالي بشكل تجريبي بهدف توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة المصابة التي تحط وتستريح خلال هجرتها بمدينة شرم الشيخ والمناطق المجاورة وذلك بالتعاون مع مشروع صون الطيور المهاجرة وأحد الفنادق العاملة بشرم الشيخ.

إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه بمركز انقاذ الحياة البرية التجريبي

إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه بمركز انقاذ الحياة البرية التجريبي