شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، عاطلا بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بضبط «وليد. م. إ» 31 عاما، عاطل، مقيم في النحال أول الزقازيق، حال تواجده بمنطقة الزراعة بدائرة قسم ثان الزقازيق، وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش ومبلغ مالي. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.