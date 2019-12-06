شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر لتجار تموين وأصحاب مخابز بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين من حملاتها التفتيشية والرقابية على المصانع والأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

حيث قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملات تفتيشية على المصانع بالمدينة أسفرت جهودها عن تحرر المحضر رقم ٧١٧ جنح ادط أول العاشر ضد أحد أصحاب مصانع تغليف الرنجة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كمية من الرنجة على ذمة المحضر كما تحرر المحضر رقم ٧١٨ حنج ادط أول العاشر ضد أحد أصحاب مصانع عصائر لوجود لب مانجو مجهول المصدر وتم التحفظ على طن لب مانجو مجهول المصدر على ذمة المحضر.

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كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد مخازن المواد الغذائية لإدارة المخزن دون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على ١٨ جركن زيت جوز الهند زنة الواحد ١٨ كيلو على ذمه المحضر، بالإضافة إلى تحرير المحضر رقم ٧٤٠ جنح أول العاشر ضد تاجر تموين وذلك لتصرفه في سلع تموينية بمبلغ ٧١٤٥٤ جنيه.

كما تحررت المحاضر أرقام ٦٣٨ أول العاشر و٧٤١ ثان العاشر و٧٤٢ جنح ثان العاشر ضد تجار تموينين وذلك لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية أزيد من المقرره وجاري تطبيق بنود القانون رقم ١٨٣ لسنه ٢٠١٧ ضد هؤلاء التجار فضلا عن تحرير ٨ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقا للقرار ٣٣٠لسنه ٢٠١٧.

كما قامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة للمرور على المخابز ومحطات المواد البترولية والمحلات العامه ومستودعات البوتاجاز أسفرت جهودها عن تحرير المحضر 1827 جنح أ د ط ضد صاحب مجزر وتم ضبط صاحب المجزر يقوم باعاده وضع الديوك الرومي المنتهي الصلاحية في عبوات جديدة بتاريخ صلاحية جديد وتم التحفظ على 24 ديك رومى منتهى الصلاحيه بإجمالى 96 كيلو جرام.

كما تم تحرير تقارير ضد ١٨ مخبز مخالف لإنتاج خبز ناقص وزن وعدم وجود ميزان حساس وعدم نظافة أدوات العجين ولتوقف المخابز دون عذرعن الإنتاج.