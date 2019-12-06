شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إعفاء من توفى والده أثناء الدراسة من المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، إعفاء طلاب جامعة القاهرة الذين يتوفى والدهم أثناء فترة دراستهم بالجامعة من المصروفات الدراسية.

وقال الدكتور «الخشت» إنه يعلن عن ذلك على صفحته الآن، نظراً لأن الإعلان الداخلي في الكليات لم يصل إلى كل الطلاب، مضيفًا أن بعض بناتنا وأبنائنا لا يعرفون هذا القرار ويتعرضون لمصاعب نتيجة عدم تسديد المصروفات الدراسية، وأرسل الدكتور «الخشت» إلى طلاب جامعة القاهرة، رسالة طمأنة قائلًا: «بناتي وأبنائي، لا تحملوا أي هم؛ فنحن معكم، ودائمًا وسطكم، وأنتم في قلب جامعة القاهرة».

يذكر أن هذا القرار تم إتخاذه قبل بداية العام الدراسي الحالي، وتم الإعلان عنه في الكليات.