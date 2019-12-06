شكرا لقرائتكم خبر عن قطع التيار الكهربائي عن مدينة طنطا غدًا لإجراء أعمال صيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت المهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات جنوب طنطا جهد 66/11 ك.ف وذلك يوم السبت الموافق 7/12/2019 من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية. والمناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى: (سيجر – ترعة الشيتى – المعهد الأحمدى – العجيزى (سكة المحلة – ش حسن شحاته) – الصاغة – إشارات السكة الحديد – الحكمة – مساكن الأوقاف – مساكن الشباب والدفراوية - قري شونى – الكرسة – دفرة – منشية جنزور – صناديد – الشرفا – مصنع تدوير القمامة). لذا نهيب بالسادة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

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