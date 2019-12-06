شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد» ضمن أكثر 10 أسماء شعبية في أمريكا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صحيفة «واشنطن إكزامنر» الأمريكية أن اسم «محمد» كان من بين أكثر 10 أسماء شعبية للمواليد في الولايات المتحدة خلال عام 2019. ونشرت شركة الأبحاث الأمريكية «بيبي سنتر» تقريرها لعام 2019، الذي كشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام.

ونقلت عن ليندا موراي رئيسة تحرير مركز (بيبي سنتر)، قولها إن العائلات المسلمة التي تعيش في الولايات المتحدة تستمر في إطلاق اسم النبي «محمد» على أطفالهم تكريما له. ومن بين الأسماء العشرة الأكثر استخداما في تسمية المواليد الذكور عام 2019 بالولايات المتحدة هي بالترتيب: (ليام وجاكسون ونوح وأيدن)، أما بالنسبة للمواليد الإناث كانت الأسماء الأكثر استخداما هي (أوليفيا وصوفيا وإيفا واميليا).

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن قائمة شركة الأبحاث (بيبي سنتر) تضمنت أيضًا العديد من الأسماء التي تأثرت بشدة بالثقافة الشعبية، بما في ذلك اسمي (سيمبا) و(إلتون) اللذين احتلا مرتبة في قائمة أكثر الأسماء انتشار بعد إصدار ديزني الجديد لفيلم (ليون كينج) الأسد الملك.