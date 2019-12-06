شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أفضل أنواع الإنفاق هو المُوجه لـ«بناء الجيوش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، أن ما تقوم به الدولة المصرية الآن هو تطبيق عملى واجب للأخذ بالأسباب، حيث تسعى لتعزيز قوتها الإقتصادية والزراعية والتعليمية والثقافية وغيرها

وأضاف: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ»، والمقصود بقوله«من قوة» هنا هو القوة بشكل عام وهي كل القوى التي تقوى الدولة سواء في الصناعة أو الزراعة أو الثقافة أو التعليم أو الإقتصاد ثم جاءت بعدها «ومن رباط الخيل» أي القوة العسكرية وتقوية الجيش وعلشان تبقى دولة اقتصادية قوية لازم تكون لديك قوة عسكرية قوية فالأولى تخدم للبناء والثانية تحمى الأولى وتحافظ عليها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف مع قيادات المديرية بالدقهلية وعدد من الأئمة والشيوخ، بحصور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من نواب البرلمان. وأشار الوزير إلى أن الأخذ بالأسباب والمسببات، هي قضية حياة وهي أساس بناء الإنسان والدول.

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وأكد على ضرورة اتقان العمل لأن ذلك من صلاح الدين قائلا «هناك قضية جوهرية ومهمة وهي أنه لن يحترم الناس دينك ما لم تتفوق في أمور دنياك، فإن تفوقت في أمور دنياك احترم الناس دينك ودنياك، وأن المهمل في عمله هو نموذج غير حسن لدينه ويسئ لدينه دون أن يدري، وكذلك الدول ولما ترى دكتور متفوق في عمله تقول عنده دين، مع أن العيب مش في الدين لكن العيب فيكم أنتم، ومع ذلك تلتصق بالدين وعندما تدعو شخص لدينك يقول لك لو كان خيرا لأصلح شأنك فإن قلت له العيب ليس في الدين يرد قائلا عندما تفهم الدين إذا تعالى وادعوني له وبهذا كان النموذج السئ صورة مشوهه لدينه».

وأضاف وزير الأوقاف قائلا :«الفريضة والجهاد الحقيقي هو العمل والإتقان وهو واجب الوقت وفريضة الزمان الحالي، وما تقوم به الدولة المصرية الآن هو فهم واعي للأخذ بالأسباب، وإعداد جيش قوي، هو من صميم الوعي والاتقاق، والإنفاق على بناء الجيوش واجب ديني ووطني وأفضل أنواع الإنفاق هو الإنفاق على القوة العسكرية».

وأشار إلى أن أهم عناصر القوة في الدول هو القوة العسكرية، ويمكن أن تعمل بنية أساسية ولا تجد لها قوة تحميها، والسنة الكونية أن الله يعطي من عمل ولا يعطي المهمل، والفرق بين المسلم وغيره أنه يأخذ بكل الأسباب، ويترك الباقي لله والدعاء يأتي مكمل للتوفيق، وعليك أن تجتهد وإن اوتيته فبتوفيق من الله «.

وأضاف«لو اخذنا النصوص كما هي دون النظر إلى المقاصد، فلن نحقق المرجو منها، ويجب أن تتطور لتمتلك أحدث أنواع القوة وأفضل أنواع الإنفاق هو الإنفاق على القوة العسكرية، والمؤمن يدرك أن عليه أن يأخذ بالأسباب.