شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل يتحدث عن مشواره الفني بـ«الجُمعة في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُناقش برنامج «الجمعة في مصر» الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على «MBC مصر»، الليلة، عدد من القضايا المتنوعة، يفتح النقاش في الفقرة الأولي حول قرار إلغاء تعيين منتقبة مديراً قصر ثقافة كفر الدوار بين وجهات النظر المختلفة، حيث يستضيف د. محمود عسران أستاذ الأدب العربي المساعد بجامعة دمنهور ورئيس نادي أدب جامعة دمنهور، وهو معارض لقرار فصل الفتاة المنتقبة ومع تعيينها، والكاتب الصحفي محمود دوير المؤيد لقرار فصلها.

ويستضيف البرنامج في الفقرة الثانية الطفل على صبرة ووالدته الذي إستقبله وزير الأثار. ويستضيف البرنامج في الفقرة الثالثة الفنان هشام إسماعيل، للحديث عن مشوارة الفني والأعمال الجديدة التي سيُشارك فيها.

برنامج «الجمعة في مصر» يُقدم مُتابعة إسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه د. ياسمين سعيد عبر شاشة «MBC مصر»، في تمام السادسة مساءً كل جمعة على الهواء.