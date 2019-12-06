شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بمدينة سوهاج بعد كسر بسبب تركيب الخط الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج أنها انتهت من إصلاح وإعادة تشغيل خط مياه الشرب الرئيسى المار بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، بعد حدوث كسر في الخط مساء أمس، وهو الكسر السادس بعد حدوث 3 انفجارات في الخط الجديد أثناء تجارب تشغيله، وكسرين سابقين في الخط القديم أثناء تركيب الخط الجديد في أقل من 5 شهور، حتى إن الأهالى أطلقوا عليه خط «النافورة الراقصة» بسبب تكرار الانفجارات به.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس ‏شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في بيان صحفى اليوم، إنه جرى إصلاح خط مياه الشرب الناقل من محطة مياه ‏غرب مدينة سوهاج بقطر 8 بوصات بشارع الجمهورية، ‏والمؤدى إلى قرية «قلفاو» بدائرة مركز سوهاج، حيث تعرض الخط للكسر نتيجة ‏قيام المقاول بأعمال القطعيات على خط المياه 10 ‏بوصات الجديد الجاري تركيبه حالياً، لافتا إلى أنه تم الانتهاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم من إصلاح الخط وإعادة تشغيله.‏

Advertisements

وقال رئيس مياه سوهاج إنه فور الإبلاغ بالكسر وبتوجيهات ومتابعة من المحافظ اللواء طارق الفقى، تم عمل كردون حول منطقة الكسر، والدفع بثلاث سيارات كسح لشفط المياه الناتجة عن الكسر والمتراكمة بالطريق، وتم فتح خط المياه ‏البديل من محطة مياه «الشيخ مكرم» لقرية «قلفاو» لتأمين ‏احتياجات المواطنين بالقرية من مياه الشرب، ولمنع ‏انقطاع المياه عن القرية خلال فترة الإصلاح، منوها إلى أنه كانت هناك غرفة عمليات مشكلة من المهندس طارق الوراقى، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، وأحمد شاكر، رئيس حى شرق المدينة، ونائب رئيس شركة مياه الشرب، وعدد من مسؤولى الشركة لمتابعة إصلاح الخط.

وكان خط مياه الشرب القديم بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج قد شهد حدوث كسر، مساء أمس الخميس، أثناء أعمال تركيب خط المياه الجديد، وحدث تدفق واندفاع للمياه من منطقة الكسر بارتفاع وصل إلى مترين، وأغرقت المياه نهاية شارع الجمهورية الرئيسى في منطقة الكسر، والشوارع الفرعية، ودخلت المياه إلى مداخل العمارات والمحال التجارية المجاورة، وقامت قوات المرور بإغلاق الطريق، وتحويل خط مسار السيارات إلى مسارات أخرى بديلة حتى الانتهاء من شفط المياه بالشارع وإصلاح الخط، وسخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى من تكرار عملية انكسار الخط سواء القديم أوالجديد، والتى وصلت إلى المرة السادسة في أقل من 5 شهور مما استدعاهم لأن يطلقوا عليه خط «النافورة الراقصة».

وكانت 3 انفجارات حدثت في خط المياه الجديد أثناء تجارب تشغيله في شهر يوليو الماضى، ويعد الخط أكبر خط مياه للشرب يتم تنفيذه بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج الكائن به استراحتا المحافظ، ومدير الأمن، بتمويل من قرض البنك الدولى للمحافظة، ويهدف إلى نقل المياه النقية من محطة مياه شرب سوهاج، مرورا بشارع الجمهورية، وحتى قرية «جزيرة شندويل» في أقصى شمال مدينة سوهاج، كما حدث كسران سابقان في الخط القديم الشهر الماضى، وتمت إحالة تعدد وقائع كسر الخط إلى النيابة العامة، التي طلبت وقتها تقرير اللجنة الفنية المشكلة من المحافظ لفحص الأعمال بخط مياه الشرب، وتحديد أسباب الانفجارات، والكسر المتكررة به.