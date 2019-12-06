شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: حرائق استراليا تدفع رجال الإطفاء للهرب خوفًا على حياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام رجل إطفاء في أستراليا بتصوير هذه اللحظة بينما كان طاقمه يحاربون النار المشتعلة بالقرب من أكبر مدينة في البلاد وهي واحدة من أكثر من 100 حريق تشتعل في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز بحسب تقرير شبكة CNN الإخبارية الأمريكية.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى هروب رجال الإطفاء من منطقة أنجلوود في سيدني مما يطلق عليه تتويج (وهي احتراق قمم الأشجار بشكل مستقل عن الأرض) خوفا على حياتهم عندما اشتعلت النيران الخارجة عن السيطرة على بعد حوالى 75 كيلومتر جنوب غرب المدينة.

في نفس السياق، أوضحت وكالة NSW المختصة بعمليات الانقاذ على حسابها بموقع فيس بوك أنه لم يصب أحد من رجال الاطفاء خلال الحريق الهائل مضيفين انه قد تم عرض الفيديو لتوعية الافراد وتشجيعهم للاستماع إلى نظم التعامل مع الحرائق وتوصيات الجهات المختصة.

"لقد تم عرض الفيديو لشرح سبب حاجتك للاستماع إلى نظام إرشاد الحريق. إذا لم يكن العقار الخاص بك مستعدًا لموسم حرائق الغابات ولم تكن متأكدًا من قدرتك أو قدرتك على الدفاع عن ممتلكاتك إذا اقتربت النيران من حاجتك لترك على الفور.

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وبحسب التقرير تشهد أستراليا واحدة من أسوأ مواسم حرائق الغابات حيث سجلت NSW أكثر من 117 حرائق الغابات من ضمنهم 60 لم يتم السيطرة عليهم.

كما توجد سبع حرائق مع تحت اشعار "تحذيرات الطوارئ" في نيو ساوث ويلز والذي يعد أعلى مستوى في حالة تأهب لحرائق الغابات ، وتنصح دائرة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز الناس باتخاذ الإجراءات الموصي بها على الفور.

تشهد نيو ساوث ويلز معدلات مرتفعة من تلوث الهواء حيث إن الدخان الكثيف الناتج عن حرائق الغابات المحيطة بسيدني سيؤدى إلى تدنى نوعية الهواء في المدينة.