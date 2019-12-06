شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مدير مكتب تموين سابق وزوجته استوليا على 378 ألف جنيه من أموال الدعم بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت شرطة التموين، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وضبط جرائم الغش التجارى، أسفرت عن ضبط مدير مكتب تموين سابق، وزوجته "مالكة بدال تموينى"، للاستيلاء على أموال الدعم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام مدير أحد مكاتب التموين "سابقاً" بالدقهلية، بالتواطؤ مع زوجته السابقة "مالكة محل بدال تموينى" والاستيلاء على أموال الدعم التى كفلتها الدولة للمواطنين، عن طريق إصدار الأول أذونات صرف سلع تموينية للثانية من شركة الجملة بمبالغ تتجاوز "التأمين"، وتعمده عدم إثبات المديونية بدفتر الربط والمحاسبة، مُتربحين من جراء ذلك ومُهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية "إدارة مباحث التموين" تم ضبط المتحرى عنهما وبمراجعة التسويات المالية وبالاستعلام من الجهات المعنية عن الكميات المنصرف إليه خلال عامى 2017/2018، أفادت باستلام كميات من السلع التموينية تُقدر بمبلغ مالى وقدره (378000) جنيه استوليا عليها بدون وجه حق خلال تلك الفترة.