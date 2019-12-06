شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسرح منتدى شباب العالم 2019 يتبنّى شعار "إحياء الإنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادا لانطلاق الموسم الثاني من مسرح شباب العالم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، أعلنت إدارة المنتدى عن شعار المسرح هذا العام وهو "الفنون ... إحياءً للإنسانية" أو "Art: Reviving Humanity”، حيث سينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المختلفة والتي ستنطلق بداية من يوم 13 ديسمبر 2019 بالافتتاح ثم تستمر العروض المختلفة على مدار يومي 15 - 16 ديسمبر.

مسرح شباب العالم هو مسرح ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

وتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم بالمسرحية التي يشرف عليها المخرج خالد جلال والتي لم يكشف عن اسمها حتى الآن، حيث تناقش قضايا إنسانية وتُعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة الأولي من المنتدى عام 2017 بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف، فقد اقام بالفعل المخرج خالد جلال ورشة عمل العام الماضي قدّم من خلالها مسرحية "الزائر" على مسرح شباب العالم في نسخته الأولى، حيث تناولت المسرحية قضية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، ويقوم حاليا بورشة اخرى للفنانين المرشحين لتقديم عرض هذا العام بمشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.

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الجدير بالذكر ان النسخة الثانية من مسرح شباب العالم هذا العام ستعد انعكاسا للقضايا التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات كما لو انها مرآة لعرض الموضوعات بشكل فني وثقافي.

منتدى شباب العالم، منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس السيسي ، وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ .ينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.