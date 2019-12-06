شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. الحكومة: لا صحة لوصول تكلفة اشتراك المواطن بمنظومة التأمين الصحى لـ2100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الحكومة: لا صحة لوصول تكلفة اشتراك المواطن بمنظومة التأمين الصحى لـ2100 جنيه.

الحكومة تسمح لحاجز الإسكان الاجتماعى التحويل من دور لأخر للحالات المرضية فقط

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بإطلاق خدمة تلقي "طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط" عبر البوابة الإليكترونية لمركز خدمة المواطنين، من خلال الرابط التالى (https://cservices.shmff.gov.eg)، وذلك فى إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي للخدمات التى يوفرها الصندوق للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، من أجل التيسير على المواطنين.

وزير خارجية اليونان: سيتم طرد سفير ليبيا بآثينا بسبب اتفاق السراج مع تركيا

أفادت فضائية سكاي نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير الخارجية اليوناني أكد بأنه سيتم طرد السفير الليبي من آثينا على خلفية الاتفاق بين حكومة السراج وتركيا، مشيراً إلى أن طرد السفير الليبى لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.





مهرجان القراءة للسجناء.. كتب لـ"زويل" بمكتبة سجن شديد الحراسة بالمنيا

تحرص مصلحة السجون على توفير مكتبات بجميع السجون على مستوى الجمهورية، والتي يستغلها النزلاء للتغلب على وقت فراغهم، حيث يقضي النزلاء وقتاً طويلاً بالمكتبات.





الكاف: الأهلي يبحث عن إحياء آماله فى دور المجموعات ضد الهلال السودانى

سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين الاهلي والهلال السوداني فى التاسعة مساء اليوم على ملعب "الأهلي" بالسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

لسه الدنيا بخير.. قرية ميت الكرما تجمع 329 ألف جنيه لسداد دين شابين توفيا فى حادث

"لسه الدنيا بخير".. هذا المثل يلخص مشهد الشهامة بقرية ميت الكرما بالدقهلية، حيث إنه بعد ساعات من إعلان أهالى القرية عن وجود دين فى رقبة اثنين من الشباب قد لقيا مصرعهما فى حادث أليم، حتى تحولت القرية لخلية نحل وشارك الجميع صغير وكبير وفقير وغنى حتى العاملين فى الخارج لسداد دينهما.

تنمر رئاسى.. أشهر إفيهات وانتقادات قادة العالم بعد واقعة ترودو وترامب

مثلت واقعة حديث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إحدى اللحظات التى لفتت الأنظار فى قمة الناتو الأخيرة التى عقدت فى لندن، والتى وصفها البعض بشكل ساخر بأنها "تنمر رئاسى".

الإسكان تطلق أول تطبيق إلكترونى للمجتمعات العمرانية"NUCA"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطبيقا إلكترونيا "NUCA"، ليكون همزة وصل بين الهيئة والمواطنين والمستثمرين، بجانب موقعها الإلكترونى "http://www.newcities.gov.eg"..

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أصدقاء هيثم أحمد زكى يشيدون مسجدا باسمه.. وأول صلاة به الجمعة المقبلة

قام عدد من أصدقاء ودفعة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي فى المدرسة بتشييد مسجد يحمل أسمه، وأول صلاة به ستكون الجمعة المقبلة الموافق 13 من شهر ديسمبر الحالى.

ليفربول يعلن تتويج كلوب بجائزة جديدة فى 2019

أعلن نادى ليفربول الانجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، اليوم، الجمعة، فوز يورجن كلوب المدير الفنى للفريق بجائزة أفضل لحظة تدريبية عام 2019

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بمحافظة أسوان.

الحكومة تستجيب لـ55163 شكوى واستغاثة خلال نوفمبر الماضى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، مع طلبات، وشكاوى المواطنين، حيث استعرض تقريرا من الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، يتضمن استقبال المنظومة 55163 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار متابعة تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة، وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

فايلر يدفع بـ محمد هانى بجوار رامى ربيعة فى دفاع الأهلى أمام الهلال

استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى ، على الدفع بمحمد هانى بجوار رامى ربيعة فى قلب الدفاع خلال لقاء الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد الأهلى بالسلام، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الحكومة: لا صحة لوصول تكلفة اشتراك المواطن بمنظومة التأمين الصحى لـ2100 جنيه

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وصول تكلفة اشتراك المواطن فى منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى"2100" جنيه، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء.

ارتفاع ضحايا غرق قارب موريتانى إلى أكثر من 60 قتيلاً

ارتفعت حصيلة غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا، الأربعاء الماضى، إلى أكثر من 60 مهاجرا غير شرعى، وفق ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة والسلطات الموريتانية.