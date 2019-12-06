شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف بالدقهلية: المشروعات القومية درع حصين للدولة اقتصاديا وعسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وعقدا اجتماعا مع عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بالدقهلية بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة وعددا من أعضاء مجلس النواب.

وأكد الدكتور أيمن مختار على تقديره وشكره لحضور وزير الأوقاف لافتتاح مسجد كفر بدواي القديم، وأكد على تقديره للائمة والعلماء الذين يحملون رسالة رفيعة في التنوير وتعليم صحيح الدين.

وقال الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف أهنئ الدكتور أيمن مختار على ثقة القيادة السياسية لاختياره محافظا للدقهلية ونتمنى له التوفيق والسداد لصالح المحافظة وأهلها.

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واضاف وزير الأوقاف، أن الناس لن يحترم دينك مالم تتفوق في أمور دنياك، فإن تفوقت في أمور دنياك احترم الناس أمور دينك ودنياك، لافتا إلى أن الأخذ بالأسباب هى قضية فى عمق الدين، مشيرا إلى أن الفريضة الغائبة في هذا العصر هى العمل والبناء والإتقان، وهذا هو الجهاد الحقيقى، وما تقوم به الدولة الآن هو الأخذ بالأسباب عن طريق إنشاء مشروعات قومية تكون الدرع الحصين للدولة اقتصاديا وعسكريا.