شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ملكة جمال باكستان السابقة فى حادث سير بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت ملكة جمال باكستان السابقة زنيب نافيد، مصرعها عن عمر يناهز 32 عامًا، إثر حادث سيارة في ولاية ماريلاند الأمريكية، بعد فقدانها السيطرة على قيادة سيارتها.

كانت زينب نافيد تحاول المرور عبر منحنى الطريق، فاصطدمت بالرصيف، وانقلبت سيارتها بالقرب من خط المشاة، ليتم إخراجها من سيارتها جثة هامدة، حيث فارقت الحياة على الفور.

وكشفت الشرطة، عن عدم وجود أى مخدر بجسدها، ليتم استبعاد فرضية السكر وراء التسبب فى الحادث، كانت الشخص الوحيد المتواجد داخل السيارة، ولم يكن برفقتها أحد.

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وذكرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الشرطة ذكرت في بيان، أنه تم إخراج ملكة الجمال السابقة من سيارتها، وإعلان وفاتها على الفور بعدما تم التأكد من أنها فارقت الحياة.

ولدت زنيب في لاهور بباكستان، لكنها عاشت في بومونا بنيويورك وتخرجت في جامعة بيس عام 2011 ثم التحقت بمسابقة ملكة جمال باكستان العالمية في تورنتو بكندا، وفي عام 2012 أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصل على لقب ملكة جمال باكستان.