شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال على قافلة جامعة القاهرة الطبية بحلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أمس، القافلة الطبية الشاملة لـ جامعة القاهرة، بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى المصري.

وأكدت جامعة القاهرة، فى بيان اليوم، توافد أعداد كبيرة من المواطنين على القافلة الشاملة، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 940 حالة فى اليوم الأول، وتقديم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، كما تم توزيع المواد الغذائية والبطاطين والمستلزمات المدرسية، على الأسر الأكثر احتياجًا.

وتضم القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة 49 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وأوعية دموية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ومسالك بولية، وأطفال التخدير، والأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة فى الطب البيطرى ورياض الأطفال والزراعة والآثار.

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وكان الدكتور الخشت، وجه بإطلاق قوافل طبية فى المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر، موضحًا أن القوافل الطبية والخدمية التى تنظمها الجامعة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا تأتى انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أطلقت خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر عدة قوافل طبية وخدمية ناجحة فى كفر حكيم وقرية نكلا بمحافظة الجيزة.