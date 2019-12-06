شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: مصر لم تتوان عن تقديم الدعم والتعاون للمنظمة الدولية "الايكاو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الشكر للمنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، على الجهود التى تبذلها من أجل تطوير أسس الملاحة الجوية والتخطيط لها والعمل على تطوير صناعة النقل الجوي العالمي.

وهنأ "المصري"، خلال كلمة مسجلة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الإيكاو، متمنيا للمنظمة العريقة المزيد من الإنجازات والنجاحات لقطاع الطيران المدني، مؤكدا أن وزارة الطيران المدني المصري لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للمنظمة وخاصة دعمها للمبادرات الصادرة عن المنظمة وكذلك استضافة المؤتمرات الدولية التي تنظم بمصر.

وقال وزير الطيران المدني، إن جمهورية مصر العربية تعد من أوائل الدول الرائدة التي انضمت لمنظمة الإيكاو، وأن مصر عضو فعال في مجلس المنظمة منذ الإنشاء، ومنذ اللحظة التاريخية التي تم فيها توقيع اتفاقية الطيران الدولي المعروفة باتفاقية شيكاغو من قبل 52 دولة في 7 ديسمبر عام 1944م.

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وأضاف أن مصر واحدة من الدول الرائدة التي انضمت لمنظمة الإيكاو ووقعت الاتفاقية في 16 مارس 1947، كما أنها تفخر باستضافتها المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي لمنطقة الشرق الاوسط بالقاهرة منذ عام 1953، الامر الذي يؤكد الدور الريادي التي تقوم به مصر للمجتمع الدولي تحت مظلة الإيكاو.

وأكد وزير الطيران المدني، أن الحكومة المصرية لم تتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لمنظمة الإيكاو.

جدير بالذكر أن مجلس منظمة الإيكاو يضم 36 عضوا من بين ١٩٣ دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات الفئة الأولي تمثل الدول المصنعة للطائرات وأجزائها، الفئة الثانية منها مصر فتضم الدول التي لها تقدم أكبر الإسهامات في مجال الملاحة الجوية الدولية، والفئة الثالثة تضم دولا عن مناطق العالم الجغرافية.