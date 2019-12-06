شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطق مسابقة لاخيتار أفضل مدرسة صديقة للبيئة بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة البيئة من خلال برنامج التوعية البيئية بمحميات جنوب سيناء بروتوكول تعاون مع الإدارة التعليمية بشرم الشيخ ومجلس الأمناء، بالتعاون مع مبادرة محاربو البلاستيك وأصدقاء محمية رأس محمد، استمرارا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع الوعى البيئى لطلاب المدارس والعمل على دمج الشباب فى العمل البيئى والتنوع البيولوجى لتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية .

ويتضمن البروتوكول تنظيم مسابقة بين المدارس لاختيار أفضل مدرسة صديقة للبيئة فى إطار فعاليات محور البيئة بمنتدى شباب العالم 2019 والتى اعتمدت مشروعات لاستبدال البلاستيك بمشاركة الطلاب والمدرسين وأولياء الامور كما يشمل البروتوكول عددا من الأنشطة وورش العمل حول تدوير المخلفات واستعراض بدائل استخدام البلاستيك لحماية البيئة والحياة البرية وتم البدء فى تفعيل البروتوكول بتنظيم حملة للتوعية البيئية بمدرسة الفيروز التجريبية بالهضبة.

ويهدف البروتوكول إلى إرساء المفاهيم البيئية لدى الطلاب والتعريف بأهمية الاقتصاد الأخضر القائم على مراعاة الاشتراطات البيئية بالإضافة إلى عرض أهمية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى وخاصة محميات جنوب سيناء وقيمة الحفاظ على الموارد الطبيعية بها علاوة على مناقشة سبل المشاركة المجتمعية فى حماية البيئة وتنمية روح العمل الجماعى بين الافراد فى حل المشكلات البيئية خاصة فى مجال الحد من استهلاك البلاستيك لأضراره على الحياة البرية والبحرية وصحة الإنسان.