شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مركز بحوث الصحراء له دور فى تحسين معيشة المواطنين بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى يقوم به مركز بحوث الصحراء فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بمطروح من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورفع القدرات والمهارات البشرية، فضلا عن تضييق الفجوة المائية وزيادة المخزون المائى من مياه الامطار وتنمية مناطق السقوط المطرى، وتخفيف وحدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية بمطروح ونشر التقنيات الحديثة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بهذه المجتمعات.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، يرافقه، الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة دينا صالح المدير الإقليمى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية بمصر، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأوضحت وزارة الزراعة، فى بيان لها، أن الزيارة شملت الوحدات التابعة للمركز، والتى تشمل وحدات البحوث التطبيقية والنظم المزرعية، ووحدات تنفيذ الأنشطة التنموية بالمجتمعات المحلية، ووحدات الرصد والتقييم والتخطيط المجتمعى، ووحدة حصاد مياه الامطار وتنمية الوديان، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية مركز التدريب الإقليمى.