شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إعفاء من توفى والده أثناء الدراسة من المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، عن إعفاء طلاب جامعة القاهرة الذين يتوفى والدهم - أثناء فترة دراستهم بالجامعة لا قدر الله - من المصروفات الدراسية.

وقال الدكتور الخشت، إنه يعلن عن ذلك على صفحته الآن لأن الإعلان الداخلى فى الكليات لم يصل إلى كل الطلاب، مضيفًا أن بعض بناتنا وأبنائنا لا يعرفون هذا القرار ويتعرضون لمصاعب نتيجة عدم تسديد المصروفات الدراسية.

وأرسل رئيس جامعة القاهرة، إلى الطلاب رسالة طمأنة قائلًا: "بناتى وأبنائي، لا تحملوا أى هم؛ فنحن معكم، ودائمًا وسطكم، وأنتم فى قلب جامعة القاهرة."