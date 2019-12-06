شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير جسر ترعة المريوطية بتكلفة 200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم البدء فى أعمال تدبيش تطوير جسر ترعة المريوطية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى بتكلفة 200 مليون جنيه تقريباً حيث سيتم تغطية مساحة 200 م3 من الترعة لإنشاء موقف لسيارات السرفيس وتدبيش جسر الترعة وتطويره بطول 3 كم بداية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى لما للطريق من أهمية كبيرة فى الارتقاء بالمنطقة وإظهارها بشكل حضارى بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن إضافة إلى أنه يعد محور مرورى رئيسى للمزارات السياحى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الدورى الذى يعقده مع أعضاء مجلس النواب للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومناقشة المعوقات التى تواجههم للعمل على حلها، وذلك بحضور إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبى المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والنائب حمدى السيسى والنائب إيهاب غطاطى والنائب محمد على والنائب أحمد سميح والنائب جمال عقبى والنائب إبراهيم حمودة والنائب عصام إدريس والنائب أيمن أبو العلا أعضاء مجلس النواب عن دوائر الهرم والطالبية وأبو النمرس والحوامدية ومدينة الواحات البحرية وأكتوبر .

وأضاف راشد، فى بيان اليوم أن الدولة تضخ مبالغ مالية ضخمة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات إلى جانب أن المحافظة تسعى بكافة أجهزتها وما أتيح لها من إمكانيات للعمل على راحة المواطن والتيسير عليه فى الحصول على الخدمات المقدمة إليه، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى إلى توفير قطع أراضى فضاء لإقامة مدارس عليها للحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات بضرورة التعامل مع مشاكل المواطنين بكل حزم والعمل على وضع الحلول الجذرية لها فى حينها .

وأضاف راشد خلال اللقاء أنة تم اتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة والنهوض بالخدمات الموجودة بها . مضيفًا بأن الفترة القادمة ستشهد مناطق كفر غطاطى ومنشأة الكبارى أعمال رصف وتطوير لم تشهده فى السنوات الماضى .

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وخلال اللقاء منح المحافظ الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى مهلة للانتهاء من مشاريع الصرف الصحى بشارعى عثمان محرم والثلاثينى حتى تتمكن المحافظة من البدء فى أعمال الرصف والتطوير للشارعين، لافتاً أنه تم ضخ 3,8 مليون جنية لرصف الشوارع المحيطة بمنطقة أبو الهول بحى الهرم موجهًا مدير مديرية الطرق بتكليف شركة الرصف المنفذة بالبدء فى الأعمال فور الانتهاء من أعمال الصرف الصحى .

وشدد راشد على ضرورة الانتهاء من الدراسات اللازمة لتطوير منطقة مصرف الإخلاص ودعم المنطقة بخدمة الصرف الصحى إضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى الموجودة بالواحات البحرية وقرى أم خنان والشيخ عتمان ومنيل شيحة وطموه وزاوية أبو مسلم ونزلة الأشقر بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية .

وأشار راشد، إلى أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على تسرب المياه بنفق مشاه منيل شيحة بالتنسيق مع شركات المرافق موجهآ رئيس مدينة أبو النمرس بسرعة الانتهاء من تقرير اللجنة النهائى لحل مشكلة تسرب المياه بشكل جذرى .

كما وجه محافظ الجيزة، رئيس مدينة الجيزة وحى الهرم بالمتابعة الجادة لشركة الغاز للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لمناطق الشوربجى وكفر الجبل لإدراج المناطق ضمن الخطط المستقبلية للتطوير فى اطار النهوض بالمناطق العشوائية ،مؤكدًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة حملاتهم والتصدى بكل حزم لمخالفات المبانى والإشغالات والمتعدين على الطريق العام إضافة إلى المتابعة اليومية لأعمال النظافة وعدم السماح بوجود تجمعات للقمامة .