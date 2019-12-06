شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البيئة تطلق أول نسر فى محمية سانت كاترين بعد علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين، أول نسر من نوع Griffon Vulture تم علاجه و توفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز إنقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك جاء فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.

وكان قد تم العثور على النسر المذكور بمنطقة الخروم على الحد الشرقى لمحمية سانت كاترين فى حالة انهاك شديدة مما أدى به إلى عدم القدرة على الطيران ومواصلة رحلته و الحياة فى بيئته الطبيعية حيث تم توفير الرعاية البيطرية له وعلاجه من قبل طبيب بيطرى متخصص لمدة 10 أيام متواصلة حتى تمكن من استعادة قدرته على الطيران و تمت إعادة إطلاقه إلى بيئته الطبيعية .

وفى مفاجأة تعكس قيمة الحياة البرية، عاد النسر إلى المكان الذى تم علاجه به مرة أخرى كما لو كان يقدم الشكر و العرفان لمساعدته وعلاجه، وتقوم الوزارة بإعداد قصة مصورة حول هذا النسر ضمن استراتيجيتها لرفع الوعى البيئى لدى المجتمع لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى وخاصة مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر .

وأقامت وزارة البيئة أول مركز لانقاذ الحياة البرية خلال موسم الهجرة الحالى بشكل تجريبى بهدف توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة المصابة التى تحط وتستريح خلال هجرتها بمدينة شرم الشيخ والمناطق المجاورة وذلك بالتعاون مع مشروع صون الطيور المهاجرة وأحد الفنادق العاملة بشرم الشيخ.