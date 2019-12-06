غدًا.. التنمية المحلية تنظم ورشة عمل للمحافظين الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل للمحافظين الجدد على مدار يومين اعتباراً من غدٍ السبت.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن ورشة العمل يشارك فيها عدد من الوزراء، بالإضافة لعدد من خبراء الإدارة المحلية.

وأضاف شعراوي، في بيان اليوم، أن الورشة تتناول المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل المحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام المحافظين ودورهم في تعزيز استراتيجية بناء الانسان المصري من خلال الاهتمام بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري، في ضوء تكليفات الرئيس للمحافظين وعلى رأسها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال المزايا النسبية للمحافظات وتعظيم مواردها الذاتية والمتابعة الميدانية والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف علي مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها ومكافحة الفساد.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم استعراض رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي وآليات دعم خطط الاستثمار وخريطة المناطق الصناعية ودعم المناطق اللوجيستيه وتطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها لتوفير السلع للمواطنين في القري والمدن بأقل الأسعار.

وأوضح شعراوي أنه سيتم عرض إستعراض موازنة المحليات وجهود إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وقانون التصالح ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعاون مع نواب البرلمان لدعم خطط التنمية في المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوي، حرص الوزارة علي توفير كافة البيانات اللازمة للمحافظين والخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظات لسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء وتقديم أفضل مستوي من الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشكلات بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة .

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