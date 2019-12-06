أخبار مصر | حقيقة وفاة الداعية محمد حسان.. و غرق قارب مهاجرين بموريتانيا.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

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وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا إلى رئيس قناة TEN للمطالبة بإحاطة المجلس بالأسباب الحقيقية لوقف بث القناة مع نهاية الشهر الجارى، حيث كانت قناة TEN إحدى المنابر الإعلامية الرصينة التي تتمتع بالمصداقية والوطنية وتتتبنى قضايا مكافحة الإرهاب والتنوير والتجديد.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يأسف إن لإغلاق هذا المنبر الإعلامي، للحفاظ على حقوق جميع العاملين بها وفقا للقانون والأعراف المتبعة.

ارتفعت حصيلة غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا، إلى أكثر من 60 مهاجرا غير شرعي، حيث إن القارب اصطدم بصخرة في البحر، وبدأت المياه بالدخول إليه وتفكك محركه. لم يكن من كانوا على متنه بعيدين جدًا عن الشاطئ، لكن الأمواج القوية منعتهم من الوصول إلى الشاطئ،وأصيبوا بالجوع والبرد، ولذلك خرجوا وبدأوا بالسباحة، حيث إن 150 شخصًا على الأقل بينهم نساء وأطفال كانوا على متن القارب ولم يجدوا منهم سوا 60 قيلًا من اصل 150 إلى 180 شخصًا. ترامب ينفي إرسال 12 ألف جندي أمريكي للشرق الأوسط





تعرضت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، المعروفة في مصر بإسم "جوهرة" لفضيحة أثارت الجدل، بعد تداول فيديوهات إباحية لها برفقة أحد الأشخاص واعدها بالزواج، اختفت على اثرها لأيام، ولكنها عاودت الظهور بفيديو جديد، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو من برنامج "الأجرة ورا"، ونشرت جوهرة لينك الحلقة وطلبت من جمهورها إبداء رأيهم. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان





كشفت حقيقة ما أشيع عن وفاة الداعية السلفي محمد حسان، مؤكدة إنه لا صحة لما أشيع عن خبر وفاته وطالبت الصفحة، تحري الدقة ومصداقية الكلمة وعدم الانجراف فى مثل هذه الشائعات الواردة عن النفوس التى تعبث بالرأى العام او التى تريد الدجل الإعلامى تمشيا مع مبادئ الدين.