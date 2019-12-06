مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

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في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها، ملابس أجنبية الصنع، مستلزمات إنتاج أحذية وأمتعة شخصية، مفروشات، أقشمة، بلغت إجمالى القيمة والتعويض تجاوزت تسعمائة ألف جنيه.
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 2 قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة 20 ألف جنيه.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد 46 قضية، مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، عثور على غزل، سرقة، مخالفات السائقين.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 769 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 271 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد 3 قضايا هجرة غير شرعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.