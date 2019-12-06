مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها، ملابس أجنبية الصنع، مستلزمات إنتاج أحذية وأمتعة شخصية، مفروشات، أقشمة، بلغت إجمالى القيمة والتعويض تجاوزت تسعمائة ألف جنيه.



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 2 قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة 20 ألف جنيه.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 46 قضية، مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، عثور على غزل، سرقة، مخالفات السائقين.



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 769 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 271 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد 3 قضايا هجرة غير شرعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

