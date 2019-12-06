مصر | حبس ديلر بولاق لحوزته مخدر الحشيش وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ديلر بولاق لحوزته مخدر الحشيش وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته كمية من الحشيش بمنطقة بولاق الدكرور، فيما طلبت التحريات

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم كان بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وكان يستعد لترويجها على عملائه بالمنطقة، متخذًا مكان سكنه وكرًا لتخزينها، فيما طلبت ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش.

وبمواجهه المتهم اعترف أمام رجال المباحث، أنه اعتاد ترويج المخدر على عملائه بمحيط مسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.