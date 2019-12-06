مصر | "الداخلية" تنظم المؤتمر الـ27 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنظم المؤتمر الـ27 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، المؤتمر السابع والعشرون لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار "المكافحة الشاملة وتحديات التقنيات الحديثة بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية حيث إرتكزت فعاليات المؤتمر حول المحاور التالية:

الأول: مكافحة عرض المواد المخدرة:

تعزيز التعاون الأمنى الدولى لدعم الاستهداف المُسبق لجرائم تهريب المخدرات.

تضافر جهود الأجهزة المعنية للإرتقاء بالأداء الأمني في مواجهة مشكلة المخدرات.

التوسع في استخدام التقنيات الحديثة فى عمليات التفتيش وكشف أساليب التهريب المُستحدثة.

الاعتماد على البحث العلمي في تطوير أساليب المكافحة أمنيًا وتشريعيًا.

تطبيق أحدث البرامج التدريبية وفق متطلبات عمليات المكافحة لتطوير الأداء من منظور علمي.

تحديث الخطط الأمنية لاستراتيجية المكافحة في ضوء التحديات الراهنة.

رصد الاتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات دوليًا وإقليميًا ومحليًا، وتطوير خطط المواجهة.

مُدارسة المشكلات والمعوقات التى تواجه أجهزة المكافحة وسُبل مواجهتها.

تفعيل دور معمل تحليل المخدرات التابع للإدارة فى الرصد المبكر لحالات التعاطى والإدمان.

الثانى: خفض الطلب:

الارتقاء بالأداء الأمني في مجال خفض الطلب على المخدرات.

تكثيف المبادرات الاجتماعية والإنسانية بجهاز الشرطة فى مجال الوقاية من التعاطى والإدمان.

تعزيز آليات التعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية لدعم جهود خفض الطلب على المخدرات.

تفعيل دور المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالبلاد فى مجال الوقاية والعلاج من مخاطر المخدرات.

تكثيف الجهود لمجابهة إنتشار مصحات علاج الإدمان "غير المرخصة" والكشف على حالات الإدمان بين سائقى الحافلات المدرسية.

وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من ورجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات وقد إنتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضائه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة أبرزها الآتى:

مواصلة تعزيز أطر التعاون الأمنى الدولى والإقليمى مع أجهزة المكافحة ذات الصلة وضابط الإتصال ومراكز المكافحة التنسيقية الإقليمية لدعم جهود الإستهداف المسبق لجرائم تهريب المخدرات عبر الحدود الوطنية والمنافذ الشرعية.

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