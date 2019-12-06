مصر | إنقاذ مسنة ببني سويف أصيبت أثناء تواجدها بمفردها بمكسنها

وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، حيث قامت القوات بالصعود إلى سطح العقار المشار إليه.

والنزول إلى شرفة الشقة، وتبين وجود السيدة فى حالة إعياء، حيث تم إفاقتها جزئيًا وإصطحابها سريعًا بسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، استحسان المواطنين وأهلية السيدة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

