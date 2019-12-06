مصر | إنقاذ مسنة ببني سويف أصيبت أثناء تواجدها بمفردها بمكسنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ مسنة ببني سويف أصيبت أثناء تواجدها بمفردها بمكسنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغًا من أحد المواطنين بإصابة خالته ربة منزل، 73 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف بغيبوبة سكر حال تواجدها بمفردها داخل مسكنها، ولم يتمكن من الدخول لإنقاذها.
وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، حيث قامت القوات بالصعود إلى سطح العقار المشار إليه.
ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، استحسان المواطنين وأهلية السيدة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.
وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، حيث قامت القوات بالصعود إلى سطح العقار المشار إليه.
والنزول إلى شرفة الشقة، وتبين وجود السيدة فى حالة إعياء، حيث تم إفاقتها جزئيًا وإصطحابها سريعًا بسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، استحسان المواطنين وأهلية السيدة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.