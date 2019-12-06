شكرا لقرائتكم خبر عن هل تزيد أسعار تذاكر القطارات في يناير؟.. الحكومة تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير 2020.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة النقل، أكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.

وأضافت أنه يتم حالياً الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاستمرار في تفعيل مبادرة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلاني على خطوط السكة الحديد، لتعظيم موارد هيئة السكة الحديد، واستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر، وذلك في إطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

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