شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إقامة سور خرساني بطول شاطئ كورنيش الإسكندرية يحجب رؤية البحر.. الحكومة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية يحجب رؤية البحر.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء، إنه بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، أكدت أنه لا توجد أي نية لإقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية، مُوضحةً أن ما تم وضعه فقط عبارة عن تشوينات مؤقتة لـ«بلوكات» من أجل سد فجوات تحت طريق الكورنيش، دون إقامة أي أسوار, وذلك ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه حالياً أمام مجمع المحاكم بالمنشية من أجل حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش ومحطة الرمل بمنطقة المنشية من الغرق بفعل التغيرات المناخية.

ويهدف هذا المشروع إلى حماية الشواطئ من التآكل، حيث يتضمن إنشاء حائط بحري بطول 835 متراً أمام مجمع المحاكم بالمنشية، لسد الفجوات التي ظهرت تحت طريق الكورنيش، بتكلفة إجمالية تبلغ 103 ملايين جنيه، كما تقوم الدولة بإنشاء 4 مشروعات أخرى لحماية شواطئ الإسكندرية من الغرق بفعل التغيرات المناخية وعوامل المد والجزر، حيث تمتد مشروعات الحماية من خليج أبي قير شرقاً إلى قلعة «قايتباي» غرباً، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروعات إلى حوالي مليار و512 مليون جنيه.