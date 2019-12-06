شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام «البوكليت» و«البابل شيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام (البوكليت) و(البابل شيت). وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في بيان، اليوم الجمعة- أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي وفقا لنظام (البوكليت) أو(البابل شيت)، مُوضحةً أن النظام الأول يتم تطبيقه على الصف الثالث الثانوي فقط، بينما يطبق نظام (البابل شيت) على طلاب الجامعات فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحان الصف الأول الثانوي سيتم إجراؤه ورقيا هذا العام، مضيفة إن نظام أسئلة الامتحانات سيكون هو (الاختيار من متعدد) في كل المواد، عدا مواد اللغات سيكون بها أسئلة مقالية قصيرة إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد.

وأكدت الوزارة أنه قد تم اعتماد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، لافتةً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 /2020.

وأوضحت أن امتحانات الصف الثاني الثانوي ستبدأ من 11 إلى 22 يناير 2020 في الفترة الصباحية، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020.