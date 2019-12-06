شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكرم محررة «المصري اليوم» لجهودها في دعم القضايا البيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، بتكريم الزميلة «منى ياسين» بـ«المصري اليوم»، تقديراً لجهودها في دعم القضايا البيئية ونشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع. وأشادت الوزيرة بجهود «المصري اليوم» في نشر القضايا المتعلقة بشئون البيئة في محافظات مصر، بعد عرضها لقضايا ومشكلات بيئية هامة بشكل محايد، وعلى رأسها موضعات السحابة السوداء وتلوث الهواء ومنظومة المخلفات البلدية في مصر وحماية التنوع البيولوجي وموضوعات آخرى تخص صون الثروات والموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية ومخاطر التغيرات المناخية على مصر.

وأكدت «فؤاد» على أهمية وضرورة الإعلام البيئي حيث يلعب دوراً هاماً في في تنمية الوعي البيئي لشرائح واسعة من المجتمع، مما يكون سبباً في تغيير حقيقي في سلوكهم تجاه البيئة.

وقالت «فؤاد» إن «المصري اليوم» نجحت في تحقيق هذه المعادلة بتناولها لموضوعات بيئية توعوية ونشرها لقضايا ومشكلات البيئة المختلفة والمساهمة في حلها، مما أدى إلى تعديل المعايير التي تعطي الفرد والجماعة إمكانية معرفة العوامل المخلة بالبيئة ومكافحتها.