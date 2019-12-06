شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي تراجع الحكومة عن إعادة أهالي ماسبيرو مجددًا للمنطقة بعد تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تراجع الحكومة عن إعادة أهالي ماسبيرو مرة أخرى للمنطقة بعد التطوير.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أكدت أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إعادة أهالي ماسبيرو إلى المنطقة بعد تطويرها، مُوضحةً أنه سيتم إعادة تسكين الأهالي الذين اختاروا العودة للمنطقة عقب الانتهاء من إقامة وحداتهم السكنية، حيث تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة للسكان الذين رفضوا التعويض المادي أو الانتقال إلى مدن جديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة، ومسكن آمن للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.

وأضاف المركز أنه تم عرض 3 بدائل على أهالي المنطقة، وتشمل: (التعويض المادي- سكن بديل بالأسمرات أو بإحدى المدن الجديدة- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، على أن يتم اختيار البديل المناسب من قبل كل مقيم بالمنطقة، وقرر البعض الحصول على تعويض مادي، وهو تعويض مجزٍ، بينما فضَّل البعض الانتقال لشقق سكنية بالمدن الجديدة أو في منطقة الأسمرات، في حين قرر بعض الأهالي الحصول على بدل إيجاري، وإعادة تسكينهم مرة أخرى في وحدات سكنية في المنطقة بعد الانتهاء من تنفيذها.